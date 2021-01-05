إزاحة الستار عن تمثال قاسم سليماني في شارع يحمل اسمه بلبنان.. فيديو وصور

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أنه أزيح الستار عن تمثال لقائد "فيلق القدس" الراحل التابع للحرس الثوري الإيراني، الفريق قاسم سليماني، في العاصمة اللبنانية، بيروت.

وذكرت وكالة "تسنيم"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم إزاحة الستار عن تمثال لسليماني، في العاصمة اللبنانية، بيروت، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاغتياله في غارة جوية أمريكية، في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020، بالقرب من مطار بغداد الدولي.

🎥 رونمایی از تندیس حاج قاسم در بیروت



این مراسم در خیابان شهید حاج قاسم سلیمانی بیروت لبنان برگزار و از تندیس سردار شهید مقاومت در میدان این خیابان پرده‌برداری شد#مرد_میدان pic.twitter.com/rGlNOE8LLa — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 5, 2021

وأكدت الوكالة الإيرانية أن التمثال يقع في شارع كبير يحمل اسم قاسم سليماني، بمنطقة الغبيري الواقعة في بيروت، حيث أجريت مراسم الكشف عن التمثال بالتزامن مع مرور الذكرى السنوية لاغتيال سليماني.

رونمایی از تندیس سید الشهدای محور مقاومت در بیروت



🔹این مراسم در خیابان شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار و از تندیس این شهید بزرگوار در میدان این خیابان پرده برداری شد. pic.twitter.com/5lI4WSMY4R — Dananews (@dananewsfa) January 5, 2021

وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بغارة جوية في الثالث من يناير 2020، بالقرب من مطار بغداد الدولي، قتل فيها سليماني، وبرفقته أبو مهدي المهندس، قائد الحشد الشعبي.