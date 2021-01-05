الأمين العام لـ"التعاون الخليجي": قمة "العلا" دعت لتعزيز التعاون العسكري بين دول المجلس

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، أن القمة الخليجية التي عقدت، اليوم الثلاثاء بمدينة العلا السعودية، دعت إلى تعزيز التعاون العسكري بين دول المجلس.

القاهرة- سبوتنيك. جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، لإعلان ما تضمنه بيان قمة العلا الذي وقعه بوقت سابق القادة المشاركون في القمة الخليجية رقم 41 المنعقدة بالسعودية.

وقال الحجرف:" إن قمة العلا دعت إلى تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس وتذليل كافة العقبات التي تعترض العمل المشترك لمواجهة التحديات المستجدة انطلاقا من اتفاقية الدفاع المشترك".

واعتبر الأمين العام للمجلس أن "توقيع مصر على بيان قمة "العلا" يؤكد توثيق العلاقات الأخوية التي تربط مصر بدول المجلس".

وأضاف أن "البيان يؤكد على تعزيز التآخي والتعاون بين الدول الخليجية"، ووصف الحجرف قمة مدينة العلا بأنها "اليوم التاريخي الذي نشهد فيه هذه المحطة المهمة في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، لافتا إلى أن "دول الخليج تتجاوز عادة كل التحديات بقوة وعزم".

واستضافت مدينة العلا السعودية، القمة الخليجية، التي شهدت مشاركة أمير قطر، تميم بن حمد، للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، حيث شهدت عقد مصالحة بين الدوحة ودول المقاطعة الخليجية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت، في 5 حزيران/يونيو 2017، عن قطع العلاقات كافة مع قطر؛ متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى.