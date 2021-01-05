بسبب تصريحات عن سليماني.. الكاظمي يجمد عمل مستشاره

أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أمرا بتجميد عمل مستشاره، هشام داوود، وفتح تحقيق معه.

ونقل موقع "أخبار العراق" عن مصدر حكومي مطلع، أن الكاظمي، أمر بتجميد عمل داوود، على خلفية تصريحات أدلى بها مؤخرا في مقابلة تلفزيونية.

وكان داود أدلى بتصريحات اعتبرها سياسيون موالون لإيران مسيئة للمسؤول العسكري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في ضربة جوية أمريكية في بغداد قبل سنة.

وذكر المصدر الحكومي ذاته أن رئيس مجلس الوزراء العراقي طالب بفتح تحقيق في تصريحات هشام داوود.

وقال داوود في مقابلة بثتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في الذكرى الأولى لاغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني:

كان سليماني يعتقد أنه ليس فقط منسقا مع العراق، بل ربما أنه مسؤول عن العراق. لهذا السبب يدخل متى يشاء ويخرج متى يشاء من العراق.

وتسبب هذه التصريحات في إثارة غضب واسع بين المؤيدين لإيران في العراق.

ودعا عضو لجنة الدفاع النيابية، مهدي الأمرلي، في بيان "الكاظمي إلى أن يتخذ موقفا واضحا من مستشاره الوضيع ويقيله فوراً أو يبين لنا موقفه بكل صراحة".

وكان سليماني قد قتل في غارة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020، برفقة أبو مهدي المهندس، قائد الحشد الشعبي.