بعد قمة "العلا" .. أمير قطر يبعث ببرقية إلى العاهل السعودي

بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، ببرقية إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

جاء ذلك بعد أن غادر مدينة العلا التي استضافت اجتماع الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون الخليجي، حيث ترأس وفد بلاده.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن أمير البلاد بعث ببرقية إلى كل من الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعرب فيهما عن خالص شكره وتقديره على الحفاوة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما.

وكان ولي العهد السعودي، اصطحب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في سيارته في جولة برية، على هامش انعقاد القمة الخليجية.

وأشاد أمير قطر في برقياته بالأجواء الأخوية التي سادت اجتماع مجلس التعاون وبالجهود التي بذلت من أجل إنجاحه.

وشدد على أن نتائج الاجتماع الإيجابية سوف تعزز مسيرة مجلس التعاون، وتعود بالخير على الشعوب الخليجية، وترسخ التضامن في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن أمير قطر غادر محافظة العلا، مساء اليوم، حيث كان في مقدمة مودعيه والوفد المرافق، الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان.