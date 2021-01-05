بعد قمة "العلا".. الإمارات عن موقف مصر من المصالحة: هي الدولة العربية الرئيسة

وقال الوزير الإماراتي لتلفزيون "العربية" اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء فعاليات القمة الخليجية: "يجب أن نكون واقعيين من حيث أن هناك حاجة لإعادة الثقة وإعادة اللحمة".
قرقاش: هناك حاجة لإعادة بناء الثقة لإقامة علاقات شفافة وقوية بين دول الخليج #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 5, 2021
وأكد على أهيمة الحضور المصري للقمة الخليجية في محافظة العلا السعودية، قائلا إنه مهم للغاية ويبعث برسائل مهمة وواضحة، حيث أن مصر هي الدولة العربية الرئيسية.
#قرقاش: التزام #مصر ببيان التضامن يؤكد وجود رغبة حقيقية لإنهاء الأزمة مع #قطر#القمة_الخليجية_في_العلا#العربية pic.twitter.com/EiPZyM3Sai— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) January 5, 2021
وتابع قرقاش:
مصر كانت جزء من الأزمة، وتوقيع بيان التضامن العربي والتزام مصر به، يؤكد أن هناك رغبة حقيقية من قطر والدول الأربع، للوصول إلى نهاية إلى الأزمة، التي لا شك كانت قاسية".
وختم بقوله: "لابد لنا في مثل هذه الأزمات أن ننظر إلى المستقبل بجدية وشفافية، لكي نتعظ منها ونبني سويا الأدوات والآليات نحو علاقات سوية، لا تصل بنا إلى مثل هذه الأزمات صغيرة أو كبيرة".
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