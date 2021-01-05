تركيا ترحب بحل الأزمة الخليجية وإعلان عودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر

رحبت تركيا، اليوم الثلاثاء، بنتائج قمة مجلس التعاون الخليجي رقم 41، التي استضافتها مدينة العلا السعودية اليوم، حيث تم الاتفاق على عودة العلاقات الكاملة بين الرباعي السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع دولة قطر، لينتهي بذلك الخلاف القائم منذ عام 2017.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان اليوم "نرحب بإظهار إرادة لحل الخلاف بين دول الخليج وإعلان عودة العلاقات الدبلوماسية مع قطر في نهاية قمة مجلس التعاون الخليجي"، مؤكدة أن "أنقرة تولي أهمية لوحدة وتضامن مجلس التعاون الخليجي".

وأعربت الخارجية التركية عن أملها "أن يحقق بيان العلا الموقع بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي ومصر الحل النهائي للخلاف مع قطر".

وأشارت إلى أن "أنقرة مستعدة لبذل الجهود من أجل تعزيز التعاون مع مجلس التعاون الخليجي بعد إعادة بناء الثقة بين دول الخليج".

ياتي ذلك بعد إسدال قمة العلا التي انطلقت بالسعودية في وقت سابق اليوم الثلاثاء الستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى.