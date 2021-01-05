أمير قطر: نمر بلحظات فارقة

قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن دول مجلس التعاون الخليجي تمر بلحظات فارقة تتطلب استشعار المسؤولية التاريخية وتلبية آمال شعوبها لتحقيق مستقبل أفضل.

جاء ذلك في تدوينة على "تويتر" اليوم الثلاثاء، عقب صدور بيان القمة الخليجية الـ 41، التي عقدت في مدينة العلا السعودية، الذي أعلن رسميا عودة كامل العلاقات الدبلوماسية بين قطر والدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

استشعارا بالمسؤولية التاريخية في هذه اللحظة الفارقة من مسيرة مجلس التعاون وتلبية لآمال شعوبنا، شاركت إلى جانب الأشقاء في قمة العلا لرأب الصدع وكلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة. أشكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كرم الاستقبال وأشكر دولة الكويت الشقيقة على جهودها المقدرة. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 5, 2021

وكتب أمير قطر: "استشعارا بالمسؤولية التاريخية في هذه اللحظة الفارقة من مسيرة مجلس التعاون. وتلبية لآمال شعوبنا، شاركت إلى جانب الأشقاء في قمة العلا لرأب الصدع".

وتابع:

كلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة. أشكر الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كرم الاستقبال، وأشكر دولة الكويت الشقيقة على جهودها المقدرة.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد اصطحب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في سيارته في جولة برية، على هامش انعقاد القمة الخليجية.

وأشاد أمير قطر بالأجواء الأخوية التي سادت اجتماع مجلس التعاون وبالجهود التي بذلت من أجل إنجاحه، مؤكدا على أن نتائج الاجتماع الإيجابية سوف تعزز مسيرة مجلس التعاون، وتعود بالخير على الشعوب الخليجية، وترسخ التضامن في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.

يذكر أنه في 5 يونيو/ حزيران 2017، فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر (الرباعي العربي) "إجراءات عقابية" على قطر، على خلفية قطع العلاقات معها، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.