بعد القمة الخليجية... تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أمير الكويت والملك سلمان

تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، بشأن قمة دول مجلس التعاون التي عقدت في العُلا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، هنأ أمير الكويت، الملك سلمان، على نجاح قمة دول مجلس التعاون وما تحقق فيها.

كما أثنى أمير الكويت على حرص ملك المملكة العربية السعودية على تعزيز العمل الخليجي المشترك، لافتا إلى أن ما تحقق من نجاح في قمة العُلا، يعد إنجازا خليجيا وعربيا سيُعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه.

من جانبه، بادل الملك سلمان، أمير الكويت، التهنئة، معبراً عن شكره على مشاعره الأخوية الصادقة.

واستضافت مدينة العلا السعودية، القمة الخليجية، التي شهدت مشاركة أمير قطر، تميم بن حمد، للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، حيث شهدت عقد مصالحة بين الدوحة ودول المقاطعة الخليجية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت، في 5 حزيران/يونيو 2017، عن قطع العلاقات كافة مع قطر؛ متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى.