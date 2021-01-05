إعلام: لا تغيير في موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات بمصر

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم المصرية، اليوم الثلاثاء، عن اعتزام الوزارة إجراء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في موعدها.

ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم"، اليوم الثلاثاء، عن المصادر ذاتها أنه لا يوجد أي تعديل في موعد الامتحانات حتى هذه اللحظة.

وأشارت إلى أن الوزارة تصر على إجراء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، للعام الدراسي الحالي في موعدها دون أي إرجاء.

ووفقا لخريطة العام الدراسي الحالي، فإنه من المقرر عقد امتحانات الثانوية العامة، في 19 يونيو/حزيران المقبل، والدبلومات الفنية، في 29 مايو/آيار.

وذكرت المصادر أن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لتفادي مخاطر الموجه الثانية من وباء كورونا، لم يمنع الوزارة من الاستعداد لإجراء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في موعدها.

وأوضحت أن الوزارة انتهت من تسجيل المدرسين الراغبين في المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وأشارت إلى أنه جرى إرسال كشوف المتقدمين إلى الجهات الأمنية للتحري عنهم وذلك قبل تكليفهم الرسمي بالعمل.