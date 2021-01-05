النيابة العامة السعودية تعلن عن وظائف للرجال والنساء

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن توفر فرص وظيفية للرجال والنساء، على كادر أعضاء النيابة العامة بمسمى "ملازم تحقيق".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، يشترط التقدم للوظيفة أن تكون حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو ما يعادلها، والأنظمة أو ما يعادلها.

ودعت النيابة الراغبين بالتقديم ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، التسجيل من خلال موقع النيابة العامة خلال الفترة المتاحة من 5 يناير/كانون الثاني الجاري حتى الـ 9 من الشهر نفسه.

وكان النائب العام السعودي، سعود المعجب، قد قال في وقت سابق، إن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في الالتحاق بجميع الأعمال التي تقوم بها.

وأوضح المعجب أن عضوة النيابة ستلتحق بدبلوم جنائي لمدة عام كامل يتضمن الدراسة الأكاديمية، والتدريب في مجال العمل، والزيارات لجهات الاستدلال ومنها الطب الشرعي، للاطلاع على ما يتعلق بإنهاء القضايا.

وأكد النائب العام أن المرأة في السعودية تحظى بعناية فائقة من الملك سلمان، وولي العهد، وإشراك المرأة في جميع المجالات ومنها العمل النيابي.

يذكر أنه حسب الأنظمة في النيابة العامة، فإن مهمة ملازم تحقيق التي تم تعيين المرأة السعودية عليها تعني أنها "محقق جنائي" يحمل الصفة القضائية ويعمل على وظيفة (مدنية).

وتعد أول مرتبة في سلم وظائف أعضاء النيابة العامة بالسعودية، كما يمارس شاغلها التحقيق في الجرائم كالقتل والخطف والاغتصاب والابتزاز والسرقات والسطو المسلح والاعتداء على النفس والمال والعرض وتهريب المخدرات والمسكرات وترويجها، وغيرها من الجرائم التي تعاقب عليها الشريعة الإسلامية والأنظمة في السعودية.