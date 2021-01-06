وزير الدفاع العراقي يحذر من اندلاع "حرب أهلية"

حذر وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، اليوم الأربعاء، من مغبة اندلاع حرب أهلية في البلاد.

وقال عناد، في تصريحات صحفية ، إن "استهداف المنطقة الخضراء، وسط بغداد، والبعثات الدبلوماسية قد يجر البلاد إلى حرب أهلية يكون المواطنون العراقيون ضحيتها"، داعيا القادة السياسيين وضع مصلحة البلاد أولا، وذلك حسب وكالة "أنباء الإعلام العراقي".

وأضاف: "ما زلنا بحاجة للتحالف الدولي لدعم الجيش العراقي"، لافتا إلى أن "العمل جار لتأمين البعثات الدبلوماسية وملاحقة مطلقي الصواريخ".

وتابع: "أن هناك من يريد جرنا لصدام مسلح ولن نسمح بذلك، وأن الجيش العراقي يواجه تحديات كبيرة أهمها ملاحقة فلول داعش ونقص التدريب وضعف جهاز الاستخبارات".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قال، أمس الثلاثاء، إن "زمن العبث والفوضى قد ولى وأن قرار العراق لن يكون بعد اليوم بيد المغامرين"، مضيفا أن "العراق يواجه تحديات جمة على الأصعدة كافة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده تحولت إلى ساحة حرب إقليمية وعالمية بالوكالة.

وأعلن رئيس وزراء العراق، في كلمة له بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، عن انسحاب أكثر من نصف القوات الأمريكية من البلاد خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن العراق "لن يكون ملعبا للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم".