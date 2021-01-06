الصحة المصرية توقف التشغيل التجريبي لموقع التسجيل لطلب "لقاح كورونا"

علقت وزارة الصحة المصرية، التشغيل التجريبي للموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على لقاح فيروس "كورونا" الصيني بعد ساعات من انطلاقه مساء أمس الثلاثاء.

وقالت صحيفة "الأخبار" المصرية، إن "وزارة الصحة والسكان، علقت التشغيل التجريبي للموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على لقاح فيروس "كورونا" الصيني بعد ساعات من انطلاقه، ونجاح عدد كبير في التسجيل عليه".

وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت يوم السبت الماضي، أن "عملية تلقيح المواطنين ضد مرض كوفيد-19 ستبدأ في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني، وذلك فور وصول الشحنة الثانية من اللقاح الصيني".

وقالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إنه تم عقد اجتماع الأسبوع الماضي، مع وزارة الداخلية لتحديد الأماكن التي سيتم من خلالها تطعيم المواطنين بلقاح كورونا على مستوى المحافظات. وأضافت، أن الوزارة وفرت أكثر من 39 مليون سرنجة، بالإضافة إلى الكميات الموجودة بالمحافظات، مشيرة إلى تعاقد الوزارة مع الشركات الوطنية لتوريد المزيد من السرنجات.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 1119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 55 حالة جديدة.

وذكرت، أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 144583 حالة من ضمنهم 115414 حالة تم شفاؤها، و 7918 حالة وفاة".