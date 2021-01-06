الرئيس العراقي: يجب ضبط السلاح المنفلت لبناء جيش وطني قوي

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن امتلاك جيش وطني قوي يتطلب ضبط السلاح المنفلت، لاستكمال النصر على الإرهاب، مؤكدا ضرورة الحفاظ على أمن العراق.

ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن تصريحات صالح جاءت حديثه عن الجيش العراقي، الذي وجه له رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه.

وقال صالح: "قوة الجيش تمثل هيبة الدولة، مؤكدا على ضرورة بناء جيش وطني مؤمن بعقيدته العسكرية".

وأضاف: "قوة وهيبة الجيش وتطويره تمثل قوة وهيبة الدولة الحارسة والخادمة لشعبها ويجب أن يبقى الجيش مؤسسة وطنية دستورية حامية للسيادة والوطن لا أداة بيد الاستبداد والدكتاتورية".

وأوضح الرئيس العراقي: "الانتصارات التي تحققت على الإرهاب بفضل التعاون والتكاتف بين الشعب والجيش ومختلف صنوف القوات المسلحة من البيشمركة والحشد الشعبي وأبناء العشائر"، مضيفا: "هذا النصر يستدعي مواصلة الجهود لبناء جيش وطني مؤمن بعقيدته العسكرية ورسالته في الدفاع عن الوطن وحفظ السيادة".

وتابع: "هذا لن يتحقق ما لم يتم ضبط السلاح المنفلت، وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز التكاتف بين مكونات الشعب".

ونوه الرئيس العراقي برهم صالح إلى أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار مطلب واستحقاق لا تراجع فيه ولا تهاون"، مضيفا: "هذا هو قاعدة الانطلاق نحو إكمال الاستحقاقات الأخرى في بناء دولة مقتدرة ذات سيادة كاملة".