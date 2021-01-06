ضجة بسبب كمامة ولي عهد السعودية... ما سعرها ومواصفاتها

أثارت الكمامة التي كان يرتديها ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ41 في منطقة العلا، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء السوشيال ميديا، صورة الكمامة، مؤكدين أنها من نوع "آير كوين"، تم التعرف على سعرها ومواصفاتها، بحسب شبكة "سي إن إن".

وأكدت الشبكة أن الكمامة مصنعة من قبل شركة في كوريا الجنوبية مصنوعة من مواد "نانو فايبر"، ويبلغ سعرها 7.50 دولارا للكمامتين.

كمامة ولي العهد اير كوين الاكثو مبيعا ♥️🔥🔥 pic.twitter.com/a1NOw2oMaR — 𝐕𝐄𝐍𝐔𝐒 (@Ihax91) January 6, 2021

وتتميز الكمامة بخفة الوزن والذي يصل إلى 5 جرامات فقط، كما أنها تحتوي على 3 طبقات حماية عالية الجودة لتنقية الهواء بجانب مُرشح الألياف النانوية بالكمامة لتوفير المزيد من الحماية والتأكد من نقاء الهواء.

صنعت في "كوريا الجنوبية"

ويصل وزنها إلى 5 جرامات

وبها مرشح الألياف النانوية

المكون من 3 طبقات حماية

وكفاءة عالية ترشيحا وتهوية:



سعر كمامة #ولي_العهد التي ظهر بها

في "العلا" 28 دولارًا ما يعادل "105 ريالات"

"وفق بيانات أحد المتاجر الإلكترونية"👇 #السعوديه_العظمي#مجلس_الوزراء pic.twitter.com/iv2yWBgQl6 — عبدالله العريفج abdullah aloraifj (@abdullahoraifj) January 5, 2021

وأشار المغردون إلى أن الكمامة ثلاثية الأبعاد، إذ تمنع استنشاق الغيار الناعم، كما أن لها كفاءة عالية جداً وتحقق كافة مواصفات الأمن والسلامة العامة عند ارتدائها، كما تتمتع بثبات عالي على الوجه وحماية مثالية من فيروس كورونا.

كما أوضح البعض، أنها من أفضل الكمامات على الإطلاق، لأنها توفر حماية غير عادية بجانب وزنها الخفيف فهي غير مزعجة عند الاستخدام مثل أنواع الكمامات الأخرى.