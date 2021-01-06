ضجة بسبب كمامة ولي عهد السعودية... ما سعرها ومواصفاتها

وتداول نشطاء السوشيال ميديا، صورة الكمامة، مؤكدين أنها من نوع "آير كوين"، تم التعرف على سعرها ومواصفاتها، بحسب شبكة "سي إن إن".
#كمامة_ولي_العهد_في_القمة_تلفت_الأنتباه#القمة_الخليجية_الـ41 #قمة_العلا pic.twitter.com/HvTunpHjaD
— 💞✍🏻صالحه القحطاني✍🏻💞#كلنا_مسؤول🇸🇦#نعود_بحذر (@Salha123417) January 6, 2021
وأكدت الشبكة أن الكمامة مصنعة من قبل شركة في كوريا الجنوبية مصنوعة من مواد "نانو فايبر"، ويبلغ سعرها 7.50 دولارا للكمامتين.
كمامة ولي العهد اير كوين الاكثو مبيعا ♥️🔥🔥 pic.twitter.com/a1NOw2oMaR
— 𝐕𝐄𝐍𝐔𝐒 (@Ihax91) January 6, 2021
وتتميز الكمامة بخفة الوزن والذي يصل إلى 5 جرامات فقط، كما أنها تحتوي على 3 طبقات حماية عالية الجودة لتنقية الهواء بجانب مُرشح الألياف النانوية بالكمامة لتوفير المزيد من الحماية والتأكد من نقاء الهواء.
صنعت في "كوريا الجنوبية"
ويصل وزنها إلى 5 جرامات
وبها مرشح الألياف النانوية
المكون من 3 طبقات حماية
وكفاءة عالية ترشيحا وتهوية:
سعر كمامة #ولي_العهد التي ظهر بها
في "العلا" 28 دولارًا ما يعادل "105 ريالات"
"وفق بيانات أحد المتاجر الإلكترونية"👇 #السعوديه_العظمي#مجلس_الوزراء pic.twitter.com/iv2yWBgQl6
— عبدالله العريفج abdullah aloraifj (@abdullahoraifj) January 5, 2021
وأشار المغردون إلى أن الكمامة ثلاثية الأبعاد، إذ تمنع استنشاق الغيار الناعم، كما أن لها كفاءة عالية جداً وتحقق كافة مواصفات الأمن والسلامة العامة عند ارتدائها، كما تتمتع بثبات عالي على الوجه وحماية مثالية من فيروس كورونا.
كما أوضح البعض، أنها من أفضل الكمامات على الإطلاق، لأنها توفر حماية غير عادية بجانب وزنها الخفيف فهي غير مزعجة عند الاستخدام مثل أنواع الكمامات الأخرى.
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