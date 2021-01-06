الأمير نواف يكرم وزير الخارجية الكويتي... صور

كرم أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير نواف لوزير الخارجية الكويتي، في قصر بيان، بحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

ومنح الأمير نواف، وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر، وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى، وذلك تقديرا لجهوده.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد يمنح معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى نظير جهوده المميزة

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وتم التكريم "تقديرا لجهود الناصر المميزة وخدماته الجليلة في مجال عمله خدمة لبلاده، وتنمية أواصر العلاقات الأخوية التي تربط دولة الكويت بأشقائها في دول مجلس التعاون والدول العربية، سعيا نحو توحيد الصف العربي ودوره في الجهود المبذولة لتحقيق ذلك".

وتمنى أمير الكويت لوزير الخارجية، دوام التوفيق والسداد لمواصلة خدمة وطنه العزيز والإسهام في علوه ورفعة شأنه.