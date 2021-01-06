كلمة رئيس الوزراء العراقي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش

يحتفل العراق اليوم الأربعاء، بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش، الذي سطر أروع ملاحم البطولة في تحرير البلاد من براثن تنظيم "داعش الإرهابي.

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بهذه المناسبة " نقف في يوم جيشنا الباسل، لنعلن أن عام 2021 سيكون عام الإنجاز العراقي على كل المستويات، وأن مرحلة استنزاف ثروات العراق وإمكاناته قد انتهت إلى غير رجعة بإرادة العراقيين" .

كلمة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي:https://t.co/nS55h47eop pic.twitter.com/W2payJrEBv — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) January 5, 2021

وأضاف الكاظمي "نقف باعتزاز وفخر لتحية جيش العراق العظيم، قادة وضباطا ومراتب، ونحيي بطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن أرض العراق وحماية كرامته، كما نحيي بطولات جيشنا وتضحياته في الدفاع عن فلسطين الحبيبة، جنين، والجولان".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : نقف باعتزاز وفخر لتحية جيش العراق العظيم، قادة وضباطا ومراتب، ونحيي بطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن أرض العراق وحماية كرامته، كما نحيي بطولات جيشنا وتضحياته في الدفاع عن فلسطين الحبيبة، جنين، والجولان. pic.twitter.com/BEB0lHV4y4 — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) January 5, 2021

وتابع الكاظمي "على عاتقنا واجب تأريخي مبارك بوضع جيشنا في الموقع الذي يستحقه وإعادة الثقة لضباط الجيش ومراتبه بأنكم أيها الأبطال رمزنا وعنوان هيبتنا وسيادتنا".

ويستعد العراق، اليوم الأربعاء، لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية المسؤولة كامل الاستعدادات اللوجيستية للاحتفاء بتأسيس أول فوج من الجيش العراقي بقيادة جعفر العسكري، حمل اسم "فوج موسى الكاظم" في 6 يناير/ كانون الثاني 1921.