بروفيسور سعودي يكشف طريقة تجعل مواطني الخليج يقبلون على لقاح كورونا

اقترح بروفيسور الطب التجديدي، صفوق الشمري، طريقة تساعد في إقبال المواطنين على تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقدم الشمري، بروفيسور الطب التجديدي المشارك بجامعة أوساكا اليابانية، مقترحا لدول الخليج، يساعد ويشجع المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح، وذلك عبر السماح بالسفر من دون احترازات إضافية لمن تلقى التطعيم بالفعل، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

اقترح على دول الخليج ، ان من اخذ و اتم اللقاحات ان يسمح له بالسفر بدون احترازات اضافية !

حتى تبدا الحياة تعود لطبيعتها وايضا يشجع الناس على اخذ اللقاح باسرع وقت ممكن !

ما المنطق من ان يطبق العزل في السفر لشخص لشخص ماخذ اللقاحات ! — صفوق الشمري (@alshammarsf) January 5, 2021

وكتب الشمري عبر حسابه بموقع "تويتر"، "أقترح على دول الخليج أن من أخذ وأتم اللقاحات أن يسمح له بالسفر من دون احترازات إضافية! حتى تبدأ الحياة تعود لطبيعتها، وأيضًا يشجع الناس على أخذ اللقاح بأسرع وقت ممكن!".

وتابع: "ما المنطق من أن يطبق العزل في السفر لشخص ما أخذ اللقاحات!".

وقال: "لا يوجد لقاح يعطي 100%، حتى لقاح الإنفلونزا نسبته 40-60% فقط مع ذلك نعطيه للناس، والناس تعيش طبيعيا من دون حظر". وأضاف: "إعطاء اللقاح (حاليًا) يكون لسببين حتى لو لم يكن 100% فإنه يمنع الحالات الشديدة التي تؤدي للعناية المركزة والوفيات والتي ترهق النظام الصحي، وأيضًا لكسر سلسلة الانتشار!".

وكانت المملكة قد فرضت حظرا في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لمدة أسبوع، تم تجديده بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أسبوعا آخر، ليصدر قرار إنهاء الحظر اعتبارا من اليوم الأحد 3 يناير/ كانون الثاني الجاري.