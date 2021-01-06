بـ"صاروخ مناسب"... "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة تجسس سعودية باليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة تجسس سعودية بدون طيار شمالي اليمن.

جاء ذلك في تغريدة للعميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة بحسابه على تويتر.

وقال سريع: "تمكنت الدفاعات الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع (karayel) تابعة لسلاح الجو السعودي، عصر اليوم الأربعاء، في سماء منطقة المهاشمة بمحافظة الجوف".

وأضاف أنه تم إسقاط طائرة التجسس المسيرة "بصاروخ مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في الأجواء اليمنية".

وختم سريع تغريدة بالقول "العملية موثقة بعدسة الإعلام الحربي"، دون غضافة مزيد من التفاصيل.

تمكنت الدفاعات الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع( karayel ) تابعة لسلاح الجو السعودي عصر اليوم الأربعاء في سماء منطقة المهاشمه بمحافظة الجوف.

تم استهدافها بصاروخ مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في الأجواء اليمنية.

والعملية موثقة بعدسة الإعلام الحربي. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 6, 2021

وحتى الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش لم تعلق السعودية والتي تقود منذ مارس/آذار 2015 تحالفا عسكريا ضد "أنصار الله"، على ما أورده المتحدث العسكري باسم الأخيرة.