مصر... النيابة العامة تخلي سبيل متهمين في "قضية فيرمونت"

أصدرت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، قرارا جديدا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية فيرمونت".

وقالت النيابة في بيان مقتضب نشرته على حسابها بموقع "فيسبوك" إنها قررت "إخلاء سبيل المتهمين سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى المحبوسين على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع".

وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق حبسهما، وآخرين على ذمة القضية التي أحدثت صدى واسع في الأوساط المصرية.

وكانت النيابة، أمرت بالتحقيق في بلاغ تلقته بتاريخ 4 أغسطس/آب الماضي، من المجلس القومي للمرأة، بشأن شكوى قدمتها فتاة تتهم فيها عدد من الأشخاص بالاعتداء عليها جنسيا في عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة.

وفى 24 أغسطس/آب، أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة، وذلك بعد إجراء تحقيقات تضمنت سؤال الفتاة، وعدد من الشهود.

ولكن تبين أن عدد من المتهمين هربوا خارج البلاد، فأصدرت النيابة أمرا بملاحقتهم دوليا.

وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، تسلمت مصر، عبر الشرطة الدولية ثلاثة من المتهمين في القضية الشهيرة، كانوا قد هربوا إلى لبنان.

وتداول آنذاك مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمتهمين الثلاثة في القضية التي هزت الرأي العام العربي، وعبر العديد منهم عن سعادتهم بإلقاء القبض عليهم، وتحقيق العدالة مجراها.