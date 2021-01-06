بعد سخرية واسعة... قطر تؤكد أن محتوى "الجزيرة" لم يكن شرطا في المصالحة الخليجية

نفى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن يكون محتوى قناة "الجزيرة"، قد طرح للنقاش خلال قمة المصالحة الخليجية التي عقدت في السعودية، أمس الثلاثاء.

وقال الوزير القطري في تصريحات لـقناة "الجزيرة" اليوم الأربعاء:" لم يُطرح موضوع قناة الجزيرة" خلال مباحثات القمة، مؤكدا أن القناة "مؤسسة نفخر بها وبإعلامييها وبوجودها في قطر".

وشدد الوزير القطري على أن بلاده تكفل حرية التعبير، معتبرا أنه ينبغي التعامل مع موضوع القناة بإيجابية وبطريقة بنّاءة.

وأضاف وزير الخارجية القطري:

نحن لسنا في صدد أن يكون هناك شروط من دولة على دولة أخرى. الخطوات هي عودة العلاقات إلى طبيعتها ما قبل الأزمة من قبل الأطراف كافة.

وتأتي تصريحات الوزير عن الجزيرة، في الوقت الذي شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة سخرية من القناة بسبب تغير نبرتها وخطابها المتعلق بدول الخلاف الخليجي.

وأشار المشاركون في هذه الموجة إلى أن خطاب القناة تحول من الانتقادات اللاذعة التي كانت توجه للإمارات والسعودية إلى الحديث عن جمال العمارة في الرياض وأبو ظبي.

وفي تعليقه على المصالحة، اعتبر وزير الخارجية القطري أنها لا يمكن أن توصف بأنها نجاح لقطر، أو السعودية، أو أي دولة أخرى، بل نجاح للجميع.

وعقدت، أمس الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، القمة الخليجية الـ41، التي شهدت إعلان إنهاء الأزمة الخليجية، في وقت أكد البيان الختامي للقمة على ضرورة التكاتف والتضامن بين الدول الخليجية وتعزيز دور مجلس التعاون الخليجي.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت مقاطعتها لقطر في 2017، متهمة الأخيرة بالتدخل في شئونها، وهو ما كانت تنفيه الدوحة.