تسجيل
19:31 GMT06 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    خلال 72 ساعة... مقتل 6 "عملاء" للجيش الأمريكي بمخيم الهول شرقي سوريا

    © AP Photo / Baderkhan Ahmad
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104314/71/1043147198_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_6d4423394bd32be092eb4a405126f99d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101061047722209-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-72-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-6-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

    قتل 6 أشخاص خلال الساعات الـ 72 الماضية بتهمة العمالة للجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" الموالي له في مخيم الهول شرقي مدينة الحسكة السورية.

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة نقلاً عن مصادر محلية بأنه تم العثور في المخيم الذي يعتبر أكبر المخيمات في سوريا، على جثث 3 أشخاص هم زوجان من اللاجئين العراقيين ونازح سوري، وذلك في القسم الثاني من المخيم الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي مقتولين بأسلحة مزودة بكاتم صوت.

    قسد تبدأ بنقل مقراتها من عين عيسى شرق الفرات
    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
    مع بوادر إخلائها.. "قسد" ينقل وثائقه من مدينة عين عيسى إلى ريف حلب
    ومع  القتلى الثلاثة الجدد الذين تم تصفيتهم، مساء أمس، يرتفع عدد القتلى من الجنسية العراقية إلى خمسة خلال الساعات الـ 72 الأخيرة، بالإضافة إلى النازح السوري.

    وقالت المصادر إن مجهولين تسللوا إلى خيم المقتولين في القسم الثاني المخصص للاجئين العراقيين، يوم الثلاثاء، 5 كانون الثاني/ يناير، وقاموا بتصفيتهم بطلقات نارية من مسدس مزود بكاتم صوت.

    ويشهد مخيم الهول الذي يقطنه أكثر من 60 ألف نازح ولاجئ، بينهم نحو 40 ألف شخص من عائلات تنظيم "داعش" الإرهابي، تزايداً في أعمال العنف في الآونة الأخيرة، حيث يواظب تنظيم "قسد" على توجيه التهم دائماً لخلايا نائمة لتنظيم "داعش"، بالوقوف وراءها.

    ويتهم قاطنو مخيم الهول القتلى بالعمالة للجيش الأمريكي، ويتناولون مقتلهم على خلفية تجنيدهم ضمن عملاء تنظيم "قسد" مقابل رواتب تمنح لهم بالدولار، بهدف تقديم معلومات عن تحركات قاطنيه واتصالاتهم وخاصة منهم العراقيين والسوريين.

    وكان مجهولون أقدموا، أول أمس الإثنين، 4 يناير، على قتل لاجئين عراقيين إحداهما سيدة من المتعاونين مع الجيش الأمريكي، وذلك بإطلاق الرصاص عليهما من سلاح كاتم. ويوم الأحد، 3 يناير، قام مجهولون بقتل فتاة عراقية بـ 7 طلقات نارية من سلاح مزود بكاتم صوت في القسم الثالث من المخيم، والقتيلة تعمل في جهاز الاستخبارات التابع لتنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأمريكي.

    بدورها بينت مصادر تعمل في مجال الإغاثة لوكالة "سبوتنيك" أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية يشهد مخيم الهول الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي تدهوراً في وضع النساء والأطفال نتيجة اقتحام تنظيم"قسد" الخيام، ليلاً أو نهاراً، يقلبون خيامهم رأسًا على عقب بحثًا عن شيء، مثل أجهزة اتصالات و غيرها وخلالها يقومون بسرقة أموالهم.

    وتابعت المصادر إذا تم العثور على جهاز موبايل في إحدى الخيم يقومون باعتقال النساء والأطفال ويتم نقلهم إلى السجن لاستجوابهم والضغط عليهم لتجنيدهم كعملاء للتنظيم، مشيرة إلى أنه تم اعتقال (150) امرأة خلال الفترة الماضية نصفهن من الناطقات بالروسية.

    وأضافت المصادر بأنه يتم استجواب المعتقلات ورميهن في السجون المنفردة أو داخل المراحيض ضمن السجن وكل ذلك أمام أطفالهن، كما يتم توزيع الطعام مرة واحدة في اليوم لجميع أفراد الأسرة، وهو عبارة عن خبز رقيق واحد و200 غرام من الحمص، وهذا شيء يشبه عجينة الفاصولياء والتي تسبب للبالغين والأطفال إسهالًا لا يطاق، مع رفض عناصر تنظيم "قسد" نقلهم إلى المشافي، ما أسهم في رفع عدد الأطفال المتوفين خلال الفترة الماضية.

    وشهد مخيم الهول العام الفائت، حالات قتل كثيرة بحق لاجئين عراقيين عبر مسدسات مزودة بكاتم صوت، وجميعهم من العناصر أو المتعاونين مع ميليشيات"قسد" أو الاحتلال الأمريكي.

    انظر أيضا:

    نائب سوري: قرار "قسد" الانسحاب من عين عيسى جاء بعد فشل رهانها على واشنطن
    "قسد" توقع اتفاقا لتسليم "عين عيسى" للجيش السوري... وفد مصري يزور طرابلس لأول مرة منذ سنوات
    مع بوادر إخلائها.. "قسد" ينقل وثائقه من مدينة عين عيسى إلى ريف حلب
    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    أبرز النقاط في بيان قمة "العلا" الخليجية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك