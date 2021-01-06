استئناف محادثات السلام بين "طالبان" والحكومة الأفغانية بالدوحة السبت المقبل

أعلنت الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، اليوم الأربعاء، أن محادثات السلام بين الجانبين سوف تبدأ يوم السبت المقبل في الدوحة.

وقال الجانبان إن فريقي التفاوض اللذين يمثلانهما عقدا اجتماعا تحضيريا اليوم في العاصمة القطرية، على أن تبدأ محادثات صنع السلام السبت، بحسب "رويترز".

وكتب المتحدث باسم طالبان، محمد نعيم، على "تويتر" أن الجولة الثانية من المحادثات الأفغانية بدأت مساء اليوم باجتماع تحضيري، موضحا أن مناقشة القضايا الجوهرية ستبدأ يوم السبت. وفي المقابل، نشر فريق المفاوضات الحكومي، نفس الرسالة على موقع تويتر.

وقبل ثلاثة أسابيع، أبرم الجانبان اتفاقا مبدئيا، وسط توقعات بأن يتناولا في جولة المحادثات الجديدة قضايا شائكة مثل تقاسم السلطة ووقف إطلاق النار.

وتأتي المحادثات في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأمريكية لجولة أخرى من سحب أفرادها من أفغانستان هذا الشهر، وذلك وفقا لاتفاق أبرمته مع حركة "طالبان" العام الماضي.

وينص الاتفاق على أن تسحب الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف العسكري القوات من أفغانستان، وعلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 19 عاما مقابل ضمانات أمنية تقدمها طالبان.