بقرض تجسيري.. واشنطن تساعد السودان في تسوية متأخرات للبنك الدولي

وقعت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، على قرض لتسوية متأخرات السودان للبنك الدولي.

وبحسب "رويترز"، فإن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وقع اتفاقا لتقديم قرض تجسيري إلى الخرطوم لتسوية 1.2 مليار دولار متأخرات مستحقة للبنك.

وقالت الوزارة في بيان إن السودان سيحصل على القرض فور تنفيذه للشروط المتفق عليها ضمن مذكرة تفاهم ثنائية، ومع البنك الدولي.

وأوضحت وزارة الخزانة أنها سوف تعمل مع السودان من أجل الانتهاء من متأخراته لمؤسسات التمويل الدولية، وحتى يحصل على إعفاء من الديون في 2021.

ويأتي القرض التجسيري ضمن حزمة مساعدات أمريكية للسودان، وذلك إثر شطب الولايات المتحدة، الخرطوم، من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي 16 ديسمبر، أعلنت وزارة المالية السودانية أن القرض التجسيري سوف يتيح للخرطوم السحب من 1.5 مليار دولار سنويا، من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي لتمويل الدول الأشد فقرا.