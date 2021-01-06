تسجيل
20:59 GMT06 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصوله لحضور القمة 41 لمجلس التعاون الخليجي في العلا بالسعودية، 5 يناير/ كانون الثاني 2021

    تفاؤل حذر في مصر بعد توقيع "اتفاق العلا".. وشكوك حول نوايا قطر

    © REUTERS / BANDAR ALGALOUD
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1047710930_0:186:2213:1430_1200x675_80_0_0_cfc490b84185445cd9585932ed5589fa.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101061047723051-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%84-%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B1/

    ثلاث سنوات مرت على إعلان مصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، والانضمام لثلاث دول خليجية في قراراهم بمقاطعة الدوحة بشكل كامل، لن يسهل تجاوزهم بالإعلان الذي تم أمس عن توقيع "اتفاق العلا" للمصالحة مع قطر في السعودية، خاصة وأن الكثير من النقاط المتعلقة بتفاصيل بما بعد الاتفاق ما زالت غامضة لم يتم الإعلان عنها بعد.

    القاهرة – سبوتنيك. ووقعت، أمس الثلاثاء، السعودية ومصر والإمارات والبحرين اتفاقا مع دولة قطر بوساطة كويتية، يشمل الاتفاق إنهاء المقاطعة بين السعودية وقطر، وفتح المملكة لمجالها الجوي أمام الطيران القطري، ورغم تأكيد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن الدول الثلاث وافقت على هذه الإجراءات، لم تعلن أي من مصر والإمارات والبحرين إجراءات مماثلة لإنهاء المقاطعة ما أثار التساؤلات حول الخطوات التالية لهذا الاتفاق وشكل العلاقات بين قطر وهذه الدول.

    أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يحضر القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي في العلا، المملكة العربية السعودية ، 5 يناير/ كانون الثاني 2021
    © REUTERS / BANDAR ALGALOUD
    رغم قمة العلا... دولة عربية واحدة ما زالت تقاطع قطر رسميا وتفكر في الصلح
    في حديث مع وكالة "سبوتنيك" يقول الباحث السياسي والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حسن أبو طالب، إنه من "الواضح أن المصالحة ليست شاملة، فهي بين السعودية وقطر، ولدى الطرفين أسباب خاصة تدفعهما إلى المصالحة أو التغاضي عما فات، أما فيما يتعلق بمصر والإمارات والبحرين، فالأمور ليست واضحة".

    وأضاف أبو طالب "حتى الآن لم نجد ما يشير إلى أن قطر تراجع مواقفها فيما يتعلق بالتدخلات السلبية الكبيرة التي لعبتها وما زالت تلعبها في المنطقة".

    وخلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع على الاتفاق أمس الثلاثاء، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن الاتفاق "طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية مع قطر ويخدم جميع دول الخليج ومصر أيضا"، مؤكدا أن "الاتفاق تم عبر آلية مقبولة للجميع وكل الأطراف راضية به".

    وحول مدى قابلية تنفيذ هذا الاتفاق فعليا واستئناف العلاقات بين مصر وقطر، قال السفير المصري السابق لدى الدوحة محمد المنيسي، لوكالة "سبوتنيك":
    إن المسألة كلها متوقفة على مدى التزام قطر، وللأسف تاريخ قطر في مثل هذه الأمور غير جيد، وما تم الاتفاق عليه ليس هو المهم، المهم هو التنفيذ، ومن خبرتي مع القطريين أستطيع أن أؤكد أنهم لن يلتزموا.

    واستبعد المنيسي أن تعقد مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة أي مشاورات للاتفاق على نقاط الخلاف بين البلدين، وقال "لا أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات بين قطر ومصر"، موضحا "مصر لديها 3 خلافات أساسية مع قطر، أولا أن تتوقف قطر عن دعم آبي أحمد في موضوع سد النهضة، والنقطة الثانية هي التوقف عن دعم بقايا وفلول الجماعات الإرهابية الموجودة في شمال سيناء، ووقف إرسال المال والسلاح لهم عن طريق حركة حماس في قطاع غزة، والنقطة الثالثة هي التوقف عن دعم وتمويل التدخل التركي في ليبيا".

    وتابع "إذا قطر التزمت وقامت ببعض الجهود في هذه النقاط الثلاث خيرا ومصلحة جيدة لمصر، إذا لم تلتزم سيكون هناك كلاما آخر، وقبول مصر للتوقيع يمكننا وصفه بأنه فرصة لاختبار النوايا، ورغبة في تنفيذ هذه النوايا".

    على الجانب الآخر، أعرب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، أحمد فؤاد أباظة عن "تفاؤله" بالمصالحة، وقال في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "الخطوة التي تمت أمس سليمة جدا ونتمنى أن تستكمل، لأن ذلك سيسهم في استقرار الأمة العربية وتماسكها".

    اجتماع قادة الخليج في وجود أمير قطر في محافظة العلا السعودية
    © REUTERS / BANDAR ALGALOUD
    الخارجية الأمريكية ترحب بإعلان "العلا" وتصفه بـ"الخطوة الإيجابية"
    وأضاف أباظة "نستبشر خيرا بهذه الخطوة، وهناك أهمية لاستعادة تماسك الأمة العربية وإزالة الخلافات بينها، لأن هناك أخطار تحيق بنا من اتجاهات شتى، واستنزاف الدول العربية في خلافات بينية وسيضعف قدرتها على مواجهة تلك الأخطار".

    وفيما يخص الأسباب التي دفعت مصر للتوقيع على الاتفاق، يعود الباحث بمركز الأهرام أبو طالب، ليوضح أن "مصر تنظر للأمور بنظرة واقعية للغاية، إذا كانت السعودية والكويت تريدان مثل هذه المصالحة فليكن بينهم، أما فيما يتعلق بمصر فنحن نريد ضمانات، أن قطر بالفعل قامت بمراجعة مواقفها أيضا أن تقوم بتعويض الشهداء من المدنيين المصريين والعسكريين الذين تسببت في موتهم".

    وأردف "مصر ذهبت بوزير الخارجية (سامح شكري) لهذا الاجتماع (القمة الخليجية) مجاملة للمملكة العربية السعودية وللكويت، ولكن هذه المجاملة لا تعني شيئا في موضوع المصالحة مع قطر، فهناك الكثير من الملفات التي ما زالت عالقة وعلى قطر الالتزام بها، وإن لم يكن هناك ضمانات كويتية وسعودية لالتزام قطر فلن تكون هناك مصالحة على الإطلاق بيننا وبينهم"، مؤكدا "حتى هذه اللحظة، لا توجد مصالحة رباعية، هي مصالحة سعودية قطرية".

    كما قال وكيل لجنة الشؤون العربية في هذا السياق، "مصر كانت دائمة سباقة لما فيه خير الأمة العربية وخطواتها كانت دائما سريعة وقوية لدعم التعاون العربي"، مشددا "كل ما تهدف إليه مصر من مواقفها المختلفة هو حماية استقرار الأمة العربية ودعم استقلال الدول العربية، ومن هنا كان رفضها لأي تدخلات في شؤون الدول العربية حتى لو من دولة عربية أخرى".

    وعقب توقيع مصر على الاتفاق، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، قالت فيه نصا "غادر وزير الخارجية سامح شكري المملكة العربية السعودية الان عائداً إلى أرض الوطن، بعد أن قام بالتوقيع، اليوم 5 يناير الجاري، على بيان العلا الخاص بالمصالحة العربية"، وأضافت الخارجية أن هذا الاتفاق جاء لـ"تكاتف الصف وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة"، دون الإشارة بشكل صريح إلى "المصالحة مع قطر".

    ومساء أمس الثلاثاء، وصل وزير المالية القطري، علي بن شريف العمادي، إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، في زيارة خاطفة استمرت لعدة ساعات، شارك فيها العمادي في افتتاح أحد المشاريع الاستثمارية القطرية بالقاهرة، وغادر دون الإعلان عن عقد أي لقاءات رسمية مع أي من المسؤولين المصريين، لكن الافتتاح حضره أيضا وزير المالية المصري محمد معيط، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين، وهي الزيارة الأولى لمسؤول قطري إلى القاهرة منذ سنوات.

    الزيارة هذه انتقدها أبو طالب، ووصفها بـ"اللقطة الخبيثة" التي سعت من خلالها قطر إلى "الإيحاء بأن مصر فتحت أجوائها وقبلت بالمصالحة"، موضحا "الوزير جاء لحضور افتتاح مشروع قطري، وجاء في طائرة خاصة بتصريح من السعودية وليس بتصريح من الدوحة، والطائرة جاءت من مطار سعودي وليس قطري، ولو كان الوزير قد حضر أي فعالية لها دلالة سياسية لكان الوضع اختلف، لكن الموضوع كله دعاية قطرية، والموضوع كله هامشي وعابر".

    الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة النفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج
    © AFP 2020 / -
    "عبر دولة خليجية".. كوريا الجنوبية تتحرك رسميا بعد احتجاز الحرس الثوري ناقلة نفط
    وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعتها لقطر عام 2017 متهمة إياها بالعمل على زعزعة الاستقرار في الدول العربية ودعم الجماعات الإرهابية.

    ورفضت قطر هذه الاتهامات، كما رفضت شروطا من 13 بندا، لعودة العلاقات معها؛ مشددة على "استقلالية قرارها الوطني".

    ومؤخرا، بعثت الكويت، التي توسطت بين دول المقاطعة وقطر، بإشارات إيجابية لانفراجه نحو التوصل لحل للأزمة، وكانت أولى الخطوات الفعلية بإعلان وزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح، مساء الاثنين، عن اتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، والمغلقة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

    إنفوجرافيك... أبرز النقاط في بيان قمة العلا الخليجية
    © Sputnik
    أبرز النقاط في بيان قمة "العلا" الخليجية

    انظر أيضا:

    "عبر دولة خليجية".. كوريا الجنوبية تتحرك رسميا بعد احتجاز الحرس الثوري ناقلة نفط
    الحرس الثوري الإيراني يكشف عن "صفعتين" تلقتهما أمريكا وثالثة قادمة
    "عنصر الخوف".. الجيش الإيراني يتحدث عن "أنظمة سرية" لم يكشف عنها
    الكلمات الدلالية:
    قطر, الخليج, اتفاق, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    أبرز النقاط في بيان قمة "العلا" الخليجية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك