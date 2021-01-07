مواطن يضرم النار بسيارته في بيروت بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية... فيديو

أقدم مواطن لبناني على إضرام النار بسيارته وبنفسه على الطريق المؤدي إلى مطار بيروت، وذلك اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية التي وصل إليها البلاد.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" في لبنان مقطع فيديو للحظة قيام المواطن بإشعال النار بنفسه وسيارته على الطريق العام.

لحظة احراق سائق التاكسي سيارته على طريق المطار قرب مطعم الساحة ! pic.twitter.com/vX9H78KHAS — Jamal Chaiito (@JamalChaiito1) January 6, 2021

وعمل بعض المواطنين على إبعاد المواطن من مكان الحريق واستطاعوا إنقاذه وتبين أنه يعاني من صعوبات مالية جمة كما يعاني من أمراض قلبية ويعجز عن شراء الدواء.

ومع اشتداد الوضع الصعب الذي يرزح تحته اللبنانيون نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد، ارتفعت نسبة السرقات والجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وسط مخاوف من تفلت أمني وعودة الاغتيالات.

وتؤكد أرقام "الدولية للمعلومات" وهي شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية مستقلة، أن عدد العاطلين عن العمل تجاوز الـ450 ألف، وأن 15 ألف مؤسسة أو متجر صغير أقفلت أبوابها نهائياً بسبب الأزمة الاقتصادية.