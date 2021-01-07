تحت شعار "اللقاح من أجل الانتصار"... الإمارات تبدأ تجارب سريرية على لقاح روسي ضد "كوفيد 19"

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، اليوم الخميس، أنه، وتحت شعار "اللقاح من أجل الانتصار"، بدأت في البلاد المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19)، من تطوير معهد "غاماليا" لأبحاث الأوبئة.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، فإنه "تحت إشراف دائرة الصحة أبوظبي، بدأ المتطوعون بالمشاركة ضمن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي لفيروس كوفيد 19، والقائم على الفيروسات الغدية".

وتجري دائرة الصحة أبوظبي التجارب المفتوحة أمام 500 متطوع مبدئيا، تحت إشراف مشترك مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية؛ فيما تتولى شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" تطبيق كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها.

وتجرى تجارب اللقاح على أشخاص بالغين أصحاء من مختلف الجنسيات من سكان إمارة أبوظبي، على ألا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ولم يسبق لهم الإصابة بفيروس "كوفيد 19".

وسيحصل المتطوعون على جرعتين من التطعيم بفارق 20 يوماً بينهما، وسيخضعون للرقابة الصحية من خلال زيارات منتظمة واستشارات عن بعد لمدة 180 يوماً، بعد أخذ اللقاح، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

ووفقا لللمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أظهرت نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، التي نشرت في المجلة الطبية "ذا لانسيت"، مستوىً مستقراً على صعيد الاستجابة المناعية الخلطية والخلوية بين الأفراد المتطوعين، دون تسجيل أي أعراض جانبية.

وتعد التجارب السريرية للمرحلة الثالثة التي تجرى في دولة الإمارات العربية المتحدة جزءا من التجارب التي تجرى حالياً في روسيا ودول أخرى في العالم.

قام بتطوير اللقاح معهد "غامالي" الفيدرالي لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، ووزارة الصحة في جمهورية روسيا الاتحادية.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات أعلنت، في 9 كانون الأول/ديسمبر الفائت، عن تسجيل اللقاح للفيروس غير النشط ضد "كوفيد 19" رسمياً في الدولة، الخاص بمعهد "بكين للمنتجات البيولوجية".

وأتى قرار تسجيل اللقاح استجابة لطلب شركة "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية؛ وقامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة بأبوظبي بمراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها الشركة، والتي أظهرت فاعلية بنسبة 86 بالمئة ضد الإصابة بفيروس "كوفيد 19".

ويتم تطوير 3 أنواع من اللقاحات في روسيا، أولها لقاح "سبوتنيك V" من إنتاج معهد "غاماليا"، وسجل رسميا، في آب/أغسطس الماضي، ولقاح "إيبي فاك كورونا" من إنتاج المركز العلمي "فيكتور"، ولقاح مركز "تشوماكوف"؛ علما بأن اللقاحين الأخيرين يخضعان للتجارب السريرية حاليا.