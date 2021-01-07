نتنياهو يشكر ترامب لاتباعه سياسة "الضغط الأقصى" على إيران

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، الشكر للإدارة الأمريكية، والرئيس دونالد ترامب، على ما قدموه لبلاده خلال الأربع سنوات الماضية.

وجاء تقديم نتنياهو الشكر للإدارة الأمريكية، خلال لقائه، ظهر اليوم الخميس، بوزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، بعد زيارته التاريخية للسودان، وتوقيعه على اتفاق السلام بين تل أبيب والخرطوم، معتبر أنه حدث تاريخي بامتياز.

قلت في مستهل لقائي مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين:



"مرحبًا بعودتك إلى أورشليم مع فريقك المميز. تواجدت هنا مؤخرًا في شهر أكتوبر الماضي حينما رافقت وزير المالية الإماراتي خلال ذلك الحدث التاريخي بامتياز، والذي كان بمثابة أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤول إماراتي إلى إسرائيل. pic.twitter.com/lo19aEn7Y9 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 7, 2021

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكد من خلاله أن الإدارة الأمريكية أحدثت تغييرا حقيقيا وانفراجات كثيرة من خلال المساعي التي بذلتها من أجل ضم الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب والسودان إلى دائرة السلام.

أود كذلك الإشادة بسياسة "الضغط الأقصى" على إيران. فتحت قيادتك، لعبت وزارة الخزانة الأمريكية دورًا هامًا في فرض عقوبات على النظام الإيراني وتطبيقها. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 7, 2021

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:

لا يساورني الشك بأن العديد من الدول العربية والإسلامية الإضافية ستحذو حذوها لتنضم إليها.

وشدد نتنياهو على أن ترامب قد اتبع سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، بعدما لعبت وزارة الخزانة الأمريكية دورا مهما في فرض عقوبات على النظام الإيراني وتطبيقها، داعيا الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إلى الاستمرار في هذا النهج، ومنع إيران من امتلاك ترسانة نووية.