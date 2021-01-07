القوات العراقية تلقي القبض على عناصر من "داعش"... صور

ألقت القوات العراقية، اليوم الخميس، القبض على عناصر تابعة لتنظيم "داعش الإرهابي، إضافة إلى منتحل صفة ضابط.

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على أحد الأهداف المُنتمية لعصابات "داعـش" الإرهابيـة في منطقة " الـ5 كيلو " بمحافظة الأنبار".

وأضاف رسول: "كما ونفذت استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب واجباً نوعيا أسفر عن إلقاء القبض على ما يسمى عسكري قاطع زوبع، الفلوجة المكنى "أبو عائشة".

تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على أحد الأهداف المُنتمية لعصابات داعـش الإرهابيـة في منطقة " الـ٥ كيلو " بمحافظة الانبار

كما ونفذت إستخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب واجباً نوعياً أسفر عن إلقاء القبض على ما يسمى عسكري قاطع زوبع - الفلوجة المُكنى { أبو عائشة } pic.twitter.com/Olt1abIkrv — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) January 7, 2021

وتابع رسول "على صعيد متصل نفذ جهاز مكافحة الإرهاب واجبا نوعيا آخر أسفر عن إلقاء القبض على عُنصرين من عصابات داعـش الإرهابية في قضاء الفلوجة".

وختم رسول بيانه بالقول "وأختتم أبطال جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة واجباتهم بإلقاء القبض على منتحل لصفة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب كان يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين ويأخد منهم مبالغ مالية لأغراض التعيين وغيرها".

وأختتم أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة واجباتهم بإلقاء القبض على منتحل لصفة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب كان يقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين ويأخد منهم مبالغ مالية لإغراض التعيين وغيرها . — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) January 7, 2021

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.