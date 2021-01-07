سوريا: صواريخ إسرائيل المتزامنة مع استهداف الحافلات دليل "تنسق" مع "الإرهاب"

أدانت الخارجية السورية، اليوم الخميس، إطلاق صواريخ إسرائيلية من الجولان باتجاه الأراضي السورية بالتزامن مع استهداف حافلات نقل، معتبرة أن ذلك دليل "تنسيق" بين إسرائيل و"التنظيمات الإرهابية".

وجهت الخارجية السورية رسالة موجهة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس "مجلس الأمن" الدولي، جاء فيها: "أقدمت سلطات العدو الإسرائيلي في الساعة 10:23 من مساء يوم الأربعاء الـ 6 من يناير/ كانون الثاني 2021 على الاعتداء مجدداً على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق باتفاقية فصل القوات بين الجانبين".

وأشارت الخارجية السورية على أن القوات الإسرائيلية قامت بانتهاك القرار من خلال "إطلاقها رشقات متتالية من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية".

واعتبرت دمشق في رسالتها أن قيام إسرائيل باستهداف الأراضي السورية مجددا، أمس الأربعاء، و"إمعانه في ممارسة إرهاب الدولة الذي ازدادت وتيرته مؤخراً بالتزامن مع اعتداءات التنظيمات الإرهابية على وسائل النقل المدنية في البادية السورية تبرهن التنسيق التام بين الإرهاب الإسرائيلي والإرهاب التكفيري"، بحسب وكالة الأنباء "سانا".

ونوهت الوزارة إلى أن عمليات إسرائيل ازدادت وتيرتها "لا سيما بعد فشل اعتداءاتها وتآمرها على سورية ووصولها لدرجة إعلانها بكل وقاحة في بياناتها الأمنية عن العام الماضي أن جيشها نفذ 50 غارة على أهداف في عمق الأراضي السورية".

وأكدت الخارجية السورية في بيانها أن تزامن "الاعتداءات الإسرائيلية مع الجرائم التي اقترفتها مؤخراً المجموعات الإرهابية المسلحة على وسائل النقل المدنية في البادية السورية والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين السوريين يبرهن مرة أخرى وبما لا يدع مجالاً للشك التنسيق التام بين الإرهاب الإسرائيلي والإرهاب التكفيري".