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    منظر يطل على مدينة عدن، اليمن 12 أغسطس 2019

    اليمن... سماع دوي انفجار هائل وسط عدن وانتشار سريع للقوات الأمنية

    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    العالم العربي
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    هز انفجار عنيف مديرية المنصورة بمدينة عدن اليمنية قبل قليل، وارتفعت سحب الدخان من موقع الانفجار.

    وقال مصدر أمني لصحيفة "عدن الغد" إن الانفجار وقع بمحيط سوق الخضار وسط المنصورة، حيث اندلع حريق هائل عقب الانفجار. وأكد أن قوة أمنية انتشرت في المكان.

    وقالت الصحيفة إن جميع المصادر اتفقت على أن الانفجار ناتج عن تفجير عبوة ناسفة لصقت بجدار أرضية قيد البناء بجوار ثانوية النعمان بالقرب من سوق الخضار.

    ودمر الانفجار جدارا مشيدا في محيط المكان.

    وقال شاهد عيان لصحيفة "عدن الغد" إن شظايا تطايرت في المكان وألحقت أضرارا بالغة بعدد من السيارات.

    ونجا من الانفجار مارة كانوا يسيرون بالقرب منه.

    وقال مصدر أمني للصحيفة إن السلطات باشرت التحقيق في الواقعة.

    وقال نشطاء على مواقع التواصل إن التفجير ناتج عن خلاف شخصي لكن مسؤولا أمنيا قال لـ"عدن الغد" إنه من السابق لأوانه تأكيد مثل هذه المزاعم.

    وأثار الانفجار حالة من الهلع في صفوف المواطنين.

    وقالت مواظنون يقطنون بالأطراف الغربية للمنصورة إن دوي الانفجار وصل إلى أحيائهم البعيدة.

    وقبل أيام وقعت انفجارات في مطار مدينة عدن اليمنية بعد وقت قصير من هبوط طائرة تقل أعضاء الحكومة الجديدة في البلاد.

    وقالت الخارجية اليمنية، يوم الجمعة 1 يناير/كانون الثاني، إن التحقيقات الأولية، تظهر تورط "أنصار الله" في هجوم مطار عدن.

    وأوضحت الخارجية اليمنية في بيان أن الحكومة اليمنية "تعمل على إعادة فتح مطار عدن في أسرع وقت ممكن".

    وكانت وزارة الصحة اليمنية قد أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مطار عدن، إلى ما يزيد على 130 بين قتيل وجريح، في حصيلة مرشحة للزيادة.

    كما قال أيضا وزير الصحة اليمني، قاسم بحيح: "سقط حتى الآن 25 شهيدًا و110 جرحى، ضحايا جريمة الإرهاب التي استهدفت المطار، والعدد مرشح للتصاعد لخطورة بعض الحالات".

    ودعت كذلك الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية إلى تصنيف الجهة التي تقف وراء الهجوم على مطار عدن الدولي جنوبي اليمن، جماعةً إرهابية.

    انظر أيضا:

    الحكومة اليمنية تعلن استئناف الرحلات بمطار عدن الدولي
    الخارجية اليمنية: تحقيقات أولية تظهر تورط "أنصار الله" في هجوم مطار عدن
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    الكلمات الدلالية:
    انفجار, عدن
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