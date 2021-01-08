الخطوط الجوية القطرية: استئناف عدد من الرحلات عبر المجال الجوي السعودي

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها استأنفت عددا من رحلاتها عبر المجال الجوي السعودي، اعتبارا من مساء أمس الخميس.

وفي تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت الشركة: "بدأت الخطوط الجوية القطرية بإعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية، مع تشغيل أول رحلة مُجدولة "كيو آر 1365" من الدوحة إلى جوهانسبورغ عند الساعة 20.45 مساء الخميس، 7 يناير".

بدأت #الخطوط_الجوية_القطرية بإعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية، مع تشغيل أول رحلة مُجدولة QR1365 من الدوحة إلى جوهانسبورغ عند الساعة 20.45 مساء هذا اليوم، 7 يناير pic.twitter.com/yR6vRE1w2o — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) January 7, 2021

يشار إلى أن السعودية كانت قد أعلنت في قمة "العلا"، الثلاثاء الماضي، عن انفراجة لإنهاء الأزمة الخليجية.

وقال وزير الخارجية السعودي إن الرياض وحلفاءها سيعيدون كل العلاقات التي قطعت مع الدوحة منذ منتصف عام 2017.

جدير بالذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان قد افتتح أعمال القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا السعودية، مستهلا كلمته بالقول: "تواجهنا تحديات لمواجهة السلوك الإيراني التخريبي".

وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالدورين، الكويتي والأمريكي، لرأب الصدع بين دول المنطقة، مؤكدا على دور القمة في "تعزيز أواصر الأخوة".

من جهته، قال أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: إن "المشاركين اتفقوا على توقيع بيان العلا في هذه القمة".

وأضاف "نهنئ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا. نسعى لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك"، مشيرا إلى أن "إعلان اليوم سيسمى اتفاق التضامن".