مصر... السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس السيسي، بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير/ كانون الثاني، الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

وتترأس الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادي، النائبة فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.

ويعاون الشوباشي، طبقا للإجراءات المتبعة، أصغر عضوين، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات.

ويبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.