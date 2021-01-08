رسميا... "الجواز الصحي" ليس شرطا للسفر خارج السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، أن "الجواز الصحي" ليس شرطا للسفر خارج المملكة.

وكشف تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة، أن "الجواز الصحي" لا يعد شرطًا للسفر إلى خارج المملكة، في الوقت الحالي.

في الوقت الحالي الجواز الصحي ليس شرطاً للسفر، وقد تفرض بعض الدول مستقبلاً اشتراطات تتعلق بأخذ اللقاح وفي حال وجود أي مستجدات عن ارتباطه بالسفر سيتم الإعلان عنه من خلال الجهة المختصة . — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) January 7, 2021

وأوضح التطبيق عبر حسابه بموقع "تويتر"، أنه "في الوقت الحالي، الجواز الصحي ليس شرطًا للسفر، وقد تفرض بعض الدول مستقبلا اشتراطات تتعلق بأخذ اللقاح".

تبي تعرف شلون تستعرض #الجواز_الصحي عبر تطبيق توكلنا؟

تابع الفيديو 👇 pic.twitter.com/PGfstDLVh8 — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) January 7, 2021

وأشار إلى أنه "في حال وجود أي مستجدات عن ارتباطه بالسفر، سيتم الإعلان عنه من خلال الجهة المختصة"، وذلك ردا على استفسار مستفيد مفاده: "هل الجواز الصحي هذا، هو المطلوب عند السفر والخروج من البلد؟".

وكانت وزارة الصحة، دشنت أمس الخميس، الجواز الصحي، والذي يظهر من خلال تطبيق توكلنا، لمن أتم جرعتي لقاح كورونا.