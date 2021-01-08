إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص المطاطي في مواجهات شرق رام الله

أصيب، مساء اليوم الجمعة، سبعة فلسطينيين بالرصاص المطاطي، الذي أطلقه جنود الجيش الإسرائيلي صوب أهالي بلدة المغير شرق رام الله في حين أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

رام الله - سبوتنيك. وأبلغت الصحة الفلسطينية، عن: "إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص المطاطي في المواجهات الدائرة على مدخل قرية المغير شرق مدينة رام الله".

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية في دير جرير شرق رام الله



أصيب، اليوم الجمعة، عدد من المواطنين بحالات اختناق إثر قمع جيش الاحتلال الاسرائيلي مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل "الشرفة" بقرية دير جرير شرق رام الله.



التفاصيل:https://t.co/olT4R1kfJH pic.twitter.com/Of43Nqb9iD — Wafa News Agency (@WAFA_PS) January 8, 2021

وأضافت الصحة: "أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع جراء قمع قوات الاحتلال تظاهرات سلمية إنطلاق في عدد من مناطق الضفة الغربية ".

يذكر أن مئات الفلسطينيين تظاهروا مساء اليوم الجمعة رفضا للاستيطان والمخططات الإسرائيلية حيث وجهت حركة فتح دعوة للفلسطينيين للخروج والتظاهر في عدد من المناطق التي يهددها خطر مصادرة الأراضي في وقت قابل فيه الجيش الإسرائيلي التظاهرات السليمة بالقمع المفرط.