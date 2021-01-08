الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة جديدة

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة 8 يناير/كانون الثاني، حالة وفاة جديدة داخل القصر الملكي.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا من الديوان الملكي السعودي يعلن فيه وفاة، الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعودي.

#الديوان_الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود - رحمها الله -. https://t.co/xlEaFRmAiC#واس pic.twitter.com/kV2PlkSmRK — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 8, 2021

​وأوضح الديوان الملكي السعودي أنه ستقام صلاة الجنازة على الأميرة الراحلة، غدا السبت، 9 يناير/كانون الثاني، في العاصمة الرياض.

وتعد تلك ثاني حالة وفاة يعلنها الديوان الملكي السعودي داخل القصر الملكي منذ بداية العام 2021، حيث سبق وأعلن قبل وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود.