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    قرى ريف بلدة تل تمر شمالي غربي محافظة الحسكة في سوريا

    قصف عنيف للمليشيات "التركمانية" على المواقع "الكردية" شرقي سوريا

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    استهدفت المليشيات "التركمانية" الموالية لتركيا بعشرات القذائف، مواقع المليشيات "الكردية" الموالية للجيش الأمريكي، في قرى ريف بلدة تل تمر شمالي غربي محافظة الحسكة، ما أدى لوقوع أضرار مادية جسيمة بالممتلكات العتمة والمرافق الخدمية فيها، ونزوح جميع سكان المناطق المستهدفة.

    سوريا- سبوتنيك. وأكد مدير عام شركة كهرباء محافظة الحسكة الحكومية، المهندس أنور عكلة، في تصريح لمراسل "سبوتنيك" بأن "ورش الصيانة في الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة تمكنت من إصلاح كافة خطوط الـ(20 ك. ف) التي خرجت عن الخدمة في محطة تحويل كهرباء تل تمر (20/66) ك.ف.أ نتيجة تجدد القصف من قبل العدوان التركي على المحطة".

    وتابع عكلة: أن "المحطة وجميع الخطوط عادت إلى الخدمة قبل غروب شمس اليوم الجمعة، 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد تعرضها لأضرار مادية جسيمة، وهو الاستهداف الثاني للمحطة خلال اليومين الماضيين".

    ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر أهلية، سقوط عشرات قذائف الهاون والمدفعية التي أطلقتها مسلحو الميليشيات "التركمانية" من القرى الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي بريف رأس العين الشرقي، باتجاه قرى الدردارة وخشمة زركان والفكة وأم الخير والمحل شمال وغربي بلدة تل تمر الإستراتيجية الواقعة على طريق الدولي (الحسكة - الرقة - حلب/M4).

    صورة لجريح من قصف الميليشيات التركمانية للمواقع الكردية شرقي سوريا
    © Sputnik . عطية العطية
    صورة لجريح من قصف الميليشيات التركمانية للمواقع الكردية شرقي سوريا

    وتابعت المصادر بأن "القصف المدفعي تسبب بنزوح جميع سكان القرى المذكورة إلى المناطق الآمنة الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري، في حين سقطت قذائف على محطة تحويل كهرباء تل تمر الملاصقة لمحطة أبقار تل تمر التي تتخذها قوات الشرطة العسكرية الروسية قاعدة لها".

    وأوضحت المصادر بأن "سبب القصف المكثف لمسلحي الميليشيات "التركمانية" على قرية الدردارة تحديدا يأتي لقيام الفصائل"الكردية" بعمليات حفر لنفق تحت الأرض يمتد من قرية خشمة زركان مروراً بالدردارة وصولاً إلى قرية المناخ التي تتموضع فيها قاعدة للجيش التركي".

    ويتعرض ريف بلدة تل تمر، للاستهداف المتكرر من قبل الفصائل"التركمانية"، منذ سيطرتها أواخر عام 2019، على منطقتي رأس العين شمالي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة، تزامنا مع شمن الفصائل "التركمانية " لعملية عسكرية باتجاه عين عيسى الاستراتيجية شمالي الرقة.

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    الكلمات الدلالية:
    تركيا, قصف, سوريا
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