بعد التوقيع على المصالحة مع قطر... البحرين تتحدث عن الوضع قبل 2017

أصدر وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، تعليقا على توقيع بلاده على المصالحة مع قطر، بحديثه عن الوضع قبل 2017.

ونقلت صحيفة "الوطن" البحرينية عن وزير الخارجية البحريني قوله إن الوضع سيعود مع قطر إلى ما قبل 5 يونيو/حزيران 2017.

وتابع بقوله "خلال أسبوع من توقيع بيان العلا، سيتم العمل به، وتتوقف جميع الدعاوى والقرارات الصادرة ضد قطر".

وكشف الزياني في تصريحاته عن قيام الأطراف من خلال مباحثات ثنائية إنهاء الملفات الأمنية والسياسية، وتنتهي تلك الملفات خلال أسبوعين تقريبا.

وذكر وزير الخارجية البحريني أنه سيتم تشكيل لجنتين للمتابعة، وأخرى قانونية لتنفيذ مايتم الاتفاق عليه.

وقال وزير الخارجية البحريني إن البيان الختامي للقمة لأول مرة، يوقع عليه قادة الدول وهو ما يجعله وثيقة من وثائق دول التعاون.

وشهدت "قمة العلا"، التي عقدت بالسعودية، يوم الثلاثاء الماضي، إسدال للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى.

ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

وقال وزير الخارجية السعودي إن الرياض وحلفاءها سيعيدون كل العلاقات التي قطعت مع الدوحة منذ منتصف عام 2017.

من جهته، قال أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: إن "المشاركين اتفقوا على توقيع بيان العلا في هذه القمة".

وأضاف "نهنئ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا. نسعى لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك"، مشيرا إلى أن "إعلان اليوم سيسمى اتفاق التضامن".