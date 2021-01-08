الطيران المدني: الإمارات تفتح مجالها الجوي والبري والبحري مع قطر اعتبارا من الغد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الجمعة، عن أنه سيتم إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، اعتبارا من غدا السبت الموافق 9 يناير/ كانون الثاني، وذلك عقب توقيع بيان العلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم.

وقالت الهيئة إنها ستستأنف الرحلات الجوية المجدولة وغير المجدولة بين الدولتين بالتنسيق مع هيئات الطيران المدني وشركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وكان وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خالد عبدالله بالهول، قال، اليوم الجمعة، إن دولة الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر في 5 يونيو/حزيران 2017، عقب توقيع "بيان العلا" اللذي يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه.

وأضاف أن "الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة".

وشهدت "قمة العلا"، التي عقدت بالسعودية، يوم الثلاثاء الماضي، إسدال للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى.

ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.