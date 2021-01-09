قطر ترد على تصريحات للوزير الإماراتي قرقاش عن "وجود خلافات ما زالت قائمة"

علقت وزارة الخارجية القطرية، على تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع الدوحة.

وأعرب مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، عبر حسابه على "تويتر"، عن أسفه لتصريحات الوزير الإماراتي، مشيرا إلى أنها لا تليق بمستوى الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الخليجية.

وقال الرميحي، إن "المحاولات الهامشية لتعكير صفو الأجواء الإيجابية للمصالحة الخليجية متوقعة، وللأسف أننا نرى مسؤولا مثل وزير الدولة قرقاش يصرح بشكل لا يليق بمستوى الجهود التي بذلت لتحقيق المصالحة"، متابعا: "لن نلتفت إلى تلك المحاولات، لدولة قطر نظرة إيجابية لمستقبل الخليج ووحدته ووحدة مصيره، التركيز في العمل الإيجابي أفضل من التصريحات السلبية".

لن نلتفت إلى تلك المحاولات ،

لدولة قطر نظرة ايجابية لمستقبل الخليج ووحدته ووحدة مصيره، التركيز في العمل الإيجابي افضل من التصريحات السلبية — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) January 8, 2021

وكان قرقاش، قال إن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر يتطلب مزيدا من الوقت ريثما تعمل الأطراف على إعادة بناء الثقة، مؤكدا أن "إعادة العلاقات، ستستغرق وقتا، وستعتمد على تعاملات قطر المستقبلية مع إيران وتركيا والجماعات الإسلامية المتطرفة"، على حد وصفه.