حاكم مصرف لبنان: تصريحاتي عن التعويم اقتطعت من سياقها

أكد رياض سلامة، حاكم المصرف المركزي للبنان، أن تصريحاته عن تعويم الليرة اللبنانية اقتطعت من سياقها، مؤكدا أن الدقة مهمة في نقل مثل تلك التصريحات.

وبحسب مقابلة "فرانس 24"، كان سلامة قد قال إن عهد ربط العملة الدولار انتهى، وإن أي تعويم للعملة سيعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وأجاب سلامة عن سؤال عما إذا كانت مرحلة الربط بالدولار قد انتهت، بقوله: "الربط انتهى".

وقد أثارت تصريحات سلامة لغطا حول موضوع التعويم، وتم تناقلها من وسائل إعلامية كثيرة على أنها تاكيد لقرب تعويم الليرة.

لكن حاكم مصرف لبنان أكد لرويترز أن تصريحاته عن التعويم تم اقتطاعها من سياقها، وأن التعويم يعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد، قائلا: "قلت اعتمادا على صندوق النقد الدولي.. الدقة مهمة".