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    أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    قطر: تركيا حليف استراتيجي وخلافاتها مع بعض دول الخليج لا تعنينا

    © AP Photo / Kayhan Ozer
    العالم العربي
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    قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "الخلافات بين تركيا وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، قد تكون لأسباب ثنائية ولا تعني دولة قطر بشكل مباشر، مؤكدا أن "‎تركيا حليف استراتيجي لقطر".

    وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
    © AP Photo / Darko Vojinovic
    قطر تكشف للمرة الأولى موقفها من العلاقات مع إيران وتركيا بعد توقيع اتفاق المصالحة
    وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أن "تركيا حليف استراتيجي لدولة قطر، ولدى الدوحة معها مجالات متعددة في التعاون والتحالف فيما بينهما".

    وعلق على العلاقات ما بعد القمة الخليجية قائلا: "بالنسبة للعلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي، والدول الأخرى، تكون طبقا للقرار السيادي للدولة والمصلحة الوطنية، ولا يتم خلطها في العلاقات داخل المجلس". ورأى أن "الخلافات بين تركيا وبعض الدول بالمجلس، قد تكون لأسباب ثنائية، ولا تعني دولة قطر بشكل مباشر".

    وحول العلاقات الخليجية التركية، أكد وزير الخارجية القطري، أنه "إذا طلب من الدوحة الإسهام في جسر الهوة بين تركيا وأي دولة بالمجلس، فإنهم يرحبون بذلك، وبهذا الدور في كافة الملفات".

    وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال، في تصريحات مع صحفية "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن "الدوحة لا تزال ترغب في الحفاظ على علاقاتها مع أنقرة طهران وتوسيع نطاق هذه العلاقات"، موضحا أن "اتفاق المصالحة الخليجية ينص على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والأمن".

    وشهدت "قمة العلا"، التي انطلقت بالسعودية، يوم الثلاثاء الماضي، إسدال للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار المصالحة الخليجية, مجلس التعاون الخليحي, تركيا, قطر
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