"حزب الله" يصدر بيانا بشأن عقوبات أمريكا لرئيس الحشد الشعبي فالح الفياض

أصدر "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، بيانا، استنكر فيه فرض عقوبات أمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض.

وقال "حزب الله"، في بيانه ، إنه "بعدما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الشهيد أبو مهدي المهندس في جريمة موصوفة، ليس من المستغرب بتاتا إقدام وزارة الخزانة الأمريكية على فرض عقوبات على رئيس الهيئة السيد فالح الفياض".

وأكد البيان أنها "عقوبات تضاف إلى سلسلة الجرائم المتمادية بحق العراق وشعبه"، مضيفا أن "الادعاءات المتهافتة التي استخدمتها وزارة الخزانة الأمريكية لتبرير العقوبات تثير السخرية والاستهزاء بعد الفضيحة المتمثلة بقتل وجرح العشرات من المتظاهرين الأمريكيين منذ أيام أمام مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي".

وتابع الحزب، في بيانه، "إننا إذ ندين ونستنكر هذه الخطوة الأمريكية بحق السيد فالح الفياض وما يمثله، فإننا نعتبرها وسام شرف على صدره تضاف إلى تاريخه الجهادي الحافل في مواجهة الإرهاب والتكفيريين، ونعلم تماما أن السبب الرئيسي للعقوبات هو موقفه الحازم من الاحتلال الأمريكي وعدم شرعية بقائها على أرض العراق، إضافة إلى دور الحشد الشعبي نفسه في مواجهة داعش ومشروعها الإرهابي، وبالتالي إسقاط كل المبررات والذرائع التي تستخدمها الإدارة الأمريكية لإبقاء قوات الاحتلال جاثمة على صدر العراق، وهو الأمر الذي ترفضه غالبية الشعب العراقي المجاهد والصابر والشريف".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض. وقالت الوزارة إن الفياض كان عضوا في خلية الأزمة التي كونت في أواخر عام 2019، والتي تألفت بشكل أساسي من قيادات فصائل الحشد الشعبي، من أجل قمع المحتجين العراقيين، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.