الأمن التونسي يلقي القبض على قيادي في "القاعدة"

ووفقا لموقع "عربي نيوز" نقلا عن بيان لوزارة الداخلية، فقد جاء اعتقال الإرهابي بناء على "معلومات استعلامية مؤكدة ومتابعة فنية وميدانية عالية الدقة"، وأكد البيان أن التحقيقات أثبتت أن الموقوف هو أحد قادة ما يسمى تنظيم "القاعدة" في تونس وقد قام بتنسيق التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية مع قيادات بارزة في "القاعدة" خارج البلاد، وعناصر "كتيبة عقبة بن نافع" داخلها.

وأضاف البيان أنه خلال العملية تم العثور على سلاح رشاش وذخيرة حية، كما تم كشف وتفكيك خلية دعم مادي ولوجستي للإرهابي وإيقاف عناصرها مع التأكيد على أن "البحث لا يزال جاريا على صعيد الوحدة الوطنية في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنجح فيها السلطات التونسية في القبض على قياديين من تنظيم "القاعدة"، ففي أكتوبر/تشرين الأول، من عام 2019، أعلنت وزارة الداخلية التونسية نجاح وحداتها الأمنية في إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف العملية الانتخابية التي كانت تجري بالبلاد، وانتهت بفوز قيس سعيد برئاسة تونس بعد أن هزم منافسه رجل الأعمال، نبيل القروي.