"بينهم ابنة عم سوزان مبارك"... القضاء المصري يحيل 4 مسؤولين سابقين للجنايات

أحال القضاء المصري، اليوم السبت، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، أسامة الشيخ، و3 آخرين، أحدهم ابنة عم سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "المستشار تامر الفرجاني، مساعد وزير العدل، أحال أسامة الشيخ، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، و3 آخرين هم "منير فهمي، نائب مدير البنك العربي الأفريقي المتهم الأول، وأسماء ثابت، ابنة عم سوزان مبارك، وأحمد الصياد، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع ".

كان المستشار إسلام الفقي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أمر بفتح التحقيقات في القضية وانتهى إلى إرسال الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة للتفضل بإعادتها إلى هيئة محكمة الجنايات المختصة، للفصل بحكم جنائی نهائي في الدعوى الجنائية المقامة على المتهمين الأربعة.

الجدير بالذكر، أن تفاصيل القضية ترجع لتقدم أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، ببلاغ لجهاز الكسب غير المشروع، يتهم فيه المتهين الأربعة، بأنهم قد حققوا كسبا غير مشروع من خلال عضويتهم بمجلس إدارة المدينة، وصدر أمر بالأوجه لإقامة الدعوى وهو ما طعنت عليه النيابة.