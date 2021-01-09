الجيش الإسرائيلي يلاحق فلسطينيا حاول تنفيذ هجوم "مزدوج" في جنين

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن فلسطينيا حاول تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار ضد جنوده في منطقة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفاد الجيش في بيان مقتضب بأن تقارير وردت بشأن "محاولة تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار باتجاه جنود تواجدوا خلف حاجز عسكري بالقرب من قرية يعبد قضاء جنين دون وقوع إصابات".

وأوضح الجيش أنه تم العثور على السلاح الذي أطلق منه الفلسطيني النار تجاه جنوده، قبل أن يلوذ بالفرار، لافتا إلى أن قواته التي تلاحق منفذ الهجوم أغلقت عددا من الطرقات في المنطقة.

התקבל דיווח על נסיון פיגוע דריסה וירי לעבר לוחמי צה״ל ששהו מאחורי מחסום בעמדה צבאית סמוך לכפר יעבד שבמרחב החטיבה המרחבית "מנשה". הנשק של היורה נמצא בנקודה.

לוחמי צה"ל מבצעים חסימות במרחב ומרדף אחר המחבל. אין נפגעים לכוחותינו. פרטים נוספים בהמשך — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 9, 2021

وتشهد الضفة الغربية من أكثر من أسبوعين توترا متزايدا بين فلسطينيين من جهة وجنود ومستوطنين إسرائيليين من جهة أخرى، وهو ما تجلى في تصاعد وتيرة أعمال العنف هناك.