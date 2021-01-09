مساعد وزير الخارجية الأمريكي يفتتح غدا القنصلية الأمريكية بالصحراء الغربية

صرح مصدر دبلوماسي مغربي، اليوم السبت، أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر الذي يزور المغرب حاليا، يعتزم افتتاح القنصلية الأمريكية بالصحراء الغربية غدا الأحد.