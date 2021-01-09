بعد ترخيصها لـ"سينوفارم"... الأردن: نطبق المعايير الدولية في إجازة اللقاحات

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، منح ترخيص لاستعمال لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها تطبق المعايير الدولية في إجازة اللقاحات.

جاء هذا في تصريحات مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الحكومية نزار المهيدات لتلفزيون "المملكة" الرسمي.

وأضاف أن "المؤسسة أجازت اللقاح بعد استكمال الوثائق المطلوبة لغايات الاستخدام الطارئ".

وأوضح نزار المهيدات أنه ثاني لقاح يتم إجازته من قبل المؤسسة لمكافحة فيروس كورونا، بعد فايزر/بايونتيك.

وأكد مدير المؤسسة:"نطبق المعايير الدولية في إجازة اللقاحات وقرارنا بإجازتها مستقل عن أي جهة دولية"

#ورد_الآن | مدير مؤسسة الغذاء والدواء للمملكة: نطبق المعايير الدولية في إجازة اللقاحات وقرارنا بإجازتها مستقل عن أي جهة دولية#عاجل #لقاح_كورونا #هنا_المملكة — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) January 9, 2021

​وكانت مختبرات سينوفارم الصينية أعلنت نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن لقاحها فعال ضد كورونا بنسبة 97%.

وفي منتصف ديسمبر، منحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ترخيصا طارئا لاستعمال لقاح فايزر/بايونتيك لمكافحة انتشار كورونا.

ومن جهتها أعلن وزير الصحة نذير عبيدات أن بلاده سوف تتسلم مليون جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك و650 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا/اكسفورد وان هناك اتفاقيات مع "جونسون آند جونسون".

وتتوقع السلطات الصحية في الأردن وصول جرعات لقاح فايزر إلى الأردن نهاية يناير/ كانون الثاني الحالي أو بداية شباط/فبراير المقبل.

وسجلت المملكة الأردنية حتى الآن 305 آلاف و163 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و3989 وفاة.