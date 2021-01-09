قطر توقف بطل كمال أجسام بحريني ومستشار الملك يعلق

وقالت صحيفة "الأيام"، مساء اليوم السبت، إن "السلطات القطرية أوقفت البطل العالمي لكمال الأجسام سامي الحداد، أثناء رحلة صيد بحرية".

من جانبه، أكد نبيل الحمر المستشار الإعلامي لملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة صحة الخبر.

واعتبر الحمر بحسابه على تويتر أن هذه الواقعة " تأتي ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها قطر ضد البحارة البحرينيين، واختراقاً واضحاً لاتفاقية الصلح الخليجية التي أبرمت في قمة العلا الخليجية".

قطر توقف بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد أثناء رحلة صيد بحرية

وتأتي هذه الواقعة ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها قطر ضد البحارة البحرينيين، واختراقاً واضحاً لاتفاقية الصلح الخليجية التي أبرمت في قمة العلا الخليجية.#البحرين #قطر #القمة_الخليجية — NABEEL ALHAMER (@nalhamer) January 9, 2021

وسامي الحداد (49 عاما) لاعب كمال أجسام بحريني، حاصل على العديد من البطولات والألقاب، بينها المركز السادس في "مستر أولمبيا" أشهر بطولة للعبة على مستوى العالم مرتين عام 2013 و2019.

جلالة الملك يسلم بطل كمال الأجسام العالمي سامي الحداد أول جواز رياضي محترف كمهنة رسمية pic.twitter.com/daSOtcP58z — دارنا البحرين (@darnabh) June 26, 2018

ولم يصدر تعليق من السلطات القطرية، حول ما أوردته الصحيفة البحرينية حتى الساعة 15:00 توقيت غرينتش.

وشهدت "قمة العلا"، التي انطلقت بالسعودية، يوم الثلاثاء الماضي، إسدال للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.