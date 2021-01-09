وزير الخزانة الأمريكي يناقش في قطر التعاون التجاري ومكافحة الإرهاب

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين زار قطر، حيث ناقش العلاقات الثنائية في مجال التجارة والاستثمار، وكذلك التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان نشره منوشين على "تويتر"، "زار وزير الخزانة ستيفن منوتشين الدوحة في الفترة من 7 إلى 9 يناير/كانون الثاني 2021 وعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين القطريين ، حيث ناقش العلاقة التجارية والاستثمارية الثنائية القوية بين الولايات المتحدة وقطر والتعاون في مكافحة تمويل الإرهاب".

Readout from my stop in Qatar. pic.twitter.com/joQrlOMDst — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) January 9, 2021

وتم تأسيس المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب في مايو 2017 في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة مشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية وعضوية دول الخليج.

وتأتي زيارة منوتشن بعد أيام من إعلان المصالحة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، وذلك بعد نحو 3 سنوات من قيام هذه الدول بمقاطعة الدوحة بحجة دعمها للإرهاب، وهو أمر تنفيه قطر بشدة.