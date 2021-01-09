السديس عن تلقي الملك سلمان لقاح كورونا: قدم للشعب السعودي والعالم درسا

علق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على تلقي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الجمعة، لقاح فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد السديس أن الملك سلمان بتلقيه قدم اللقاح أروع الأمثلة والنماذج المشرفة في الجمع بين التوكل وعمل الأسباب، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وأوضح أن "العاهل السعودي قدم لشعبه والعالم درسا في التوكل والأخذ بأسباب الوقاية بتلقيه جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19)".

وتابع أنه بتلك الخطوة "يؤكد خادم الحرمين الشريفين للشعب السعودي والعالم أجمع بأن التوكل والأخذ بالأسباب الوقائية والذي أمرنا به الله والنبي محمد من أولويات الضروريات التي أمرنا ديننا الحنيف بالحفاظ عليها وهي حفظ النفس".

ونشرت وكالة الأنباء السعودية عبر موقعها الرسمي على موقع "تويتر"، أمس الجمعة، مقطع فيديو للعاهل السعودي وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد.

كما شاركت الوكالة صورا لملك السعودية أثناء تلقيه اللقاح.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تلقى لقاح فيروس "كورونا" المستجد، الجمعة الماضية، ليتبعه العديد من الأمراء والمسؤولين السعوديين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، عن تسجيل 97 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع إجمالي الحالات إلى 363582.